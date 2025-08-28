郎祖筠幫腔屈中恆 賴銘偉本色演舞台劇

賴銘偉（左）和郎祖筠在《詭哭郎嚎》演出4個不同的靈異故事。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕郎祖筠、賴銘偉等人昨出席舞台劇《詭哭郎嚎》記者會，其中郎祖筠和屈中恆是多年老友，屈中恆日前在中國宣傳舞台劇《寶島一村》，遭觀眾提起他2006年吸毒往事，挨批「劣跡藝人」，後來還被換角。郎祖筠坦言沒有主動關心屈中恆，仍為好友抱屈，「因為我很了解他，他心裡會悶，一定很悶，但會過去的，所以根本不用理。」

她也曾是《寶島一村》演員之一，當年演了105場後退出，而屈中恆至今演了300多場。她為屈中恆緩頰表示：「我覺得不要畫錯重點，我們一生當中難免都會偶爾有行差踏，他該承受的事情他也承受過了。」但她認為此事應是有人刻意為之，甚至懷疑是「眼紅賴聲川」才導致。

此外，《詭哭郎嚎》這齣舞台劇劇情來自於真實投稿的靈異故事，賴銘偉本色演出宮廟的宮主，平常愛用民俗宗教當諧音哏的他說：「大家都說因果循環，但有件事可以顛倒因果，就是咖啡，因為咖啡是先有果才有咖啡因。」

