娛樂 最新消息

李千娜盼再拚生娃 愛女變師妹沒禁愛

李千娜「辦桌」舉辦聽歌會，宣布發行首張台語翻唱專輯。（環球音樂提供）李千娜「辦桌」舉辦聽歌會，宣布發行首張台語翻唱專輯。（環球音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕李千娜前晚「辦桌」舉辦聽歌會，宣布發行首張台語翻唱專輯。已是三寶媽的她，前年與黃尚禾結婚後，在去年誕下寶貝兒子Yellow，她受訪坦言仍希望再拚孩子，「隨緣，寶寶來了就接住他，我也很希望有。」而她與前夫所生的大女兒顧穎今年21歲，現在也成了她公司的旗下藝人，有望進軍演藝圈。

李千娜把首張台語經典翻唱專輯取名《千娜舞台秀－彼段過去經過阮兜口》，提到父親經營電子花車多年，近來即將要退休，她希望藉由這張專輯，延續電子花車與經典台語音樂的傳承，還斥資台幣超過百萬，打造一台全新的電子花車送給父親。

對於簽下寶貝女兒顧穎，李千娜認為女兒仍需要更多磨鍊，「演藝圈很辛苦，這個世代要脫穎而出更需要努力，沒那麼容易。」李千娜還補充對女兒沒有禁愛令，一切自由發展，不過顧穎現在很喜歡唱歌，應該還沒有心思談戀愛。

