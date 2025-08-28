晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

泰勒絲情定NFL猛將 曬鑽報喜訂婚了

崔維斯凱爾西（左）在玫瑰園裡單膝下跪向泰勒絲求婚。（翻攝自IG）崔維斯凱爾西（左）在玫瑰園裡單膝下跪向泰勒絲求婚。（翻攝自IG）

〔記者許世穎／綜合報導〕流行天后泰勒絲與NFL（國家美式足球聯盟）球星男友崔維斯凱爾西交往兩年，昨突然於IG宣布訂婚喜訊。兩人貼出一組照片並寫道：「你的英文老師和體育老師要結婚了。」照片中可見凱爾西在玫瑰園裡單膝下跪，還有手戴鑽石戒指的特寫，閃瞎眾人。

泰勒絲秀出手上超大鑽戒。（翻攝自IG）泰勒絲秀出手上超大鑽戒。（翻攝自IG）

兩人從交往初期就一直是外界熱議焦點，當初是凱爾西主動出擊，2023年7月，身為堪薩斯城酋長隊員的他參加了泰勒絲的「時代巡迴演唱會」，就此展開後續故事。

凱爾西曾透露，他原本打算在泰勒絲於密蘇里州堪薩斯市箭頭球場（他效力的酋長隊主場）開唱時，用「友誼手環」傳遞自己的電話號碼，但最後未能如願。不過後來透過泰勒絲身邊親近的人以及她家人的幫助下，終於成功引起她的注意。之後換泰勒絲親自聯繫，往來幾次後，兩人便在紐約展開正式的第一次約會，並於2023年10月正式公開戀情，自此幾乎形影不離，頻繁出席公開場合放閃。

泰勒絲（右）與NFL球星男友崔維斯凱爾西昨宣布訂婚。（翻攝自IG）泰勒絲（右）與NFL球星男友崔維斯凱爾西昨宣布訂婚。（翻攝自IG）

本月稍早，泰勒絲上凱爾西與哥哥傑森主持的《New Heights》播客，宣傳新專輯《The Life of a Showgirl》細節，她當時在節目中表示：「謝謝你們邀請我來上『我最喜歡的播客』，大家都知道，你們的聽眾有許多男性運動迷，我想我們也都知道，若要說男性運動迷最希望在他們的空間和螢幕上看到什麼，那就是更多的我。」

兩人月初在節目上甜蜜蜜，還助陣該集節目在24小時內於YouTube創下1300萬次觀看，沒想到好事來得如此快，昨就宣布訂婚喜訊，粉絲們紛紛獻上愛的祝福，僅16小時就超過2768萬人按讚。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中