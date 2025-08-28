泰勒絲情定NFL猛將 曬鑽報喜訂婚了

崔維斯凱爾西（左）在玫瑰園裡單膝下跪向泰勒絲求婚。（翻攝自IG）

〔記者許世穎／綜合報導〕流行天后泰勒絲與NFL（國家美式足球聯盟）球星男友崔維斯凱爾西交往兩年，昨突然於IG宣布訂婚喜訊。兩人貼出一組照片並寫道：「你的英文老師和體育老師要結婚了。」照片中可見凱爾西在玫瑰園裡單膝下跪，還有手戴鑽石戒指的特寫，閃瞎眾人。

泰勒絲秀出手上超大鑽戒。（翻攝自IG）

兩人從交往初期就一直是外界熱議焦點，當初是凱爾西主動出擊，2023年7月，身為堪薩斯城酋長隊員的他參加了泰勒絲的「時代巡迴演唱會」，就此展開後續故事。

凱爾西曾透露，他原本打算在泰勒絲於密蘇里州堪薩斯市箭頭球場（他效力的酋長隊主場）開唱時，用「友誼手環」傳遞自己的電話號碼，但最後未能如願。不過後來透過泰勒絲身邊親近的人以及她家人的幫助下，終於成功引起她的注意。之後換泰勒絲親自聯繫，往來幾次後，兩人便在紐約展開正式的第一次約會，並於2023年10月正式公開戀情，自此幾乎形影不離，頻繁出席公開場合放閃。

泰勒絲（右）與NFL球星男友崔維斯凱爾西昨宣布訂婚。（翻攝自IG）

本月稍早，泰勒絲上凱爾西與哥哥傑森主持的《New Heights》播客，宣傳新專輯《The Life of a Showgirl》細節，她當時在節目中表示：「謝謝你們邀請我來上『我最喜歡的播客』，大家都知道，你們的聽眾有許多男性運動迷，我想我們也都知道，若要說男性運動迷最希望在他們的空間和螢幕上看到什麼，那就是更多的我。」

兩人月初在節目上甜蜜蜜，還助陣該集節目在24小時內於YouTube創下1300萬次觀看，沒想到好事來得如此快，昨就宣布訂婚喜訊，粉絲們紛紛獻上愛的祝福，僅16小時就超過2768萬人按讚。

