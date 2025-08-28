AKB48 Team TP致敬本隊 小迪送蛋糕打氣

小迪（後排左三）「畢業」後轉當啦啦隊，昨送蛋糕為AKB48 Team TP打氣。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲、實習記者譚曉曼／台北報導〕日本偶像女團AKB48迎接出道20週年，推出紀念新歌《Oh my pumpkin!》慶祝， 海外姐妹團AKB48 Team TP也以全中文演繹這首歌致敬，另外也將推出第十張單曲《你會等我嗎？》獻給粉絲。

已「畢業」成員「小迪」冼迪琦，現忙於中信兄弟啦啦隊工作，昨特別為學妹們打氣，並送上可愛蛋糕，直呼：「音樂是甜蜜的養分！」透露都有默默關注大家。

前陣子林于馨去日本參與AKB48紀念單曲錄唱，開心說：「很不可思議被選上。」她還帶台灣名產鳳梨酥交流分享。傳言團裡有嚴格禁愛令，蔡亞恩笑說其實大家是因忙得沒時間談戀愛。

至於哪位團員台上、台下落差最大？劉曉晴爆料是隊長林易沄，「她在台上可愛有元氣，但更擅長帥氣、性感，私下愛吃甜食，像小朋友一樣，坐著會動來動去。」但仍大讚：「她也是非常可靠的隊長。」

