晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

AKB48 Team TP致敬本隊 小迪送蛋糕打氣

小迪（後排左三）「畢業」後轉當啦啦隊，昨送蛋糕為AKB48 Team TP打氣。（記者潘少棠攝）小迪（後排左三）「畢業」後轉當啦啦隊，昨送蛋糕為AKB48 Team TP打氣。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲、實習記者譚曉曼／台北報導〕日本偶像女團AKB48迎接出道20週年，推出紀念新歌《Oh my pumpkin!》慶祝， 海外姐妹團AKB48 Team TP也以全中文演繹這首歌致敬，另外也將推出第十張單曲《你會等我嗎？》獻給粉絲。

已「畢業」成員「小迪」冼迪琦，現忙於中信兄弟啦啦隊工作，昨特別為學妹們打氣，並送上可愛蛋糕，直呼：「音樂是甜蜜的養分！」透露都有默默關注大家。

前陣子林于馨去日本參與AKB48紀念單曲錄唱，開心說：「很不可思議被選上。」她還帶台灣名產鳳梨酥交流分享。傳言團裡有嚴格禁愛令，蔡亞恩笑說其實大家是因忙得沒時間談戀愛。

至於哪位團員台上、台下落差最大？劉曉晴爆料是隊長林易沄，「她在台上可愛有元氣，但更擅長帥氣、性感，私下愛吃甜食，像小朋友一樣，坐著會動來動去。」但仍大讚：「她也是非常可靠的隊長。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中