娛樂 最新消息

《人物專訪》黃騰浩角頭使壞拚轉型 張懷秋鬥陣欸瘋癲演技升級

黃騰浩（左）、張懷秋演出《角頭－鬥陣欸》力求改變形象，拓展戲路。（記者王文麟攝）黃騰浩（左）、張懷秋演出《角頭－鬥陣欸》力求改變形象，拓展戲路。（記者王文麟攝）

記者鍾志均／專訪

張懷秋（右）與黃騰浩在電影裡建立起微妙的合作關係。（記者潘少棠攝）張懷秋（右）與黃騰浩在電影裡建立起微妙的合作關係。（記者潘少棠攝）

電影《角頭－鬥陣欸》上映7天，昨正式衝破一億大關，成為今年唯一破億台片！黃騰浩、張懷秋分飾阿標和蠍子，兩人聯手幹大事，各展反派魅力；兩人曾演過不少偶像劇，加入「角頭」後拚轉型，黃騰浩坦言很怕變花瓶，演出壓力不小。

黃騰浩以台劇《光陰的故事》走紅，多年來台劇角色被定型，正巧《角頭》邀約演出，對反派角色心癢，於是接下挑戰；黃騰浩認為演員通常是被選擇，不是想演就能演，「正好證明我不只有溫柔、正向的形象」。

《鬥陣欸》「阿標」台詞少，黃騰浩表示角色不能太搶戲，又不能不被看到，壓力頗大，最後沉住性子完成戲份；黃騰浩分享，有場打戲整個人往後倒在地板，傷及尾椎和背，所幸並無大礙，笑稱：「傷是一種勳章，沒想太多，只希望不要影響到劇組。」

張懷秋去年在《角頭－大橋頭》飾演桀驁不馴的蠍子，在《角頭－鬥陣欸》出獄後瘋癲升級，他形容自己和蠍子狀態相似，在大嘴巴解散後的7、8年不停思考人生方向，最後赴美上表演課，也到韓國學習武打課，靠緣分和運氣接到《角頭》角色。

懷秋不希望受限於偶像劇演出，坦言從歌手轉換跑道難上許多，透露去年演完《大橋頭》後，演出邀約變多了；《角頭》「貴董」高捷先前公開預言懷秋今年有望入圍金馬獎男配角，懷秋聽了笑稱被影帝級的演員稱讚感到心很暖，並說《角頭》前輩們都很挺自家演員，給人滿滿信心。

