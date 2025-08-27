張艾嘉心疼戰火重傷兒 偕陳庭妮籲助難民

張艾嘉（左）、陳庭妮昨為台灣世界展望會「1000女孩影像展」站台，分享過去探訪經歷。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕台灣世界展望會昨舉辦「1000女孩影像展」開幕活動，影展代言人張艾嘉與陳庭妮聯袂現身，陳庭妮笑說，過去只在聚會上見過張艾嘉，這次很難得一起到花蓮探訪，被問是否想和她合作時直說「怕會給張姐壓力」，張艾嘉則幽默自嘲「張姐已經很老了」。

談及海外探訪經驗，陳庭妮透露，自己過去曾前往孟加拉難民營，本以為自己很堅強，但當看到孩子們為了一小撮米、一碗不乾淨的水而努力生存，仍忍不住被觸動。「那種對未來徬徨、又努力尋找安全感的眼神，會讓人很心疼。」她提及自己與老公胡宇威目前並不急著生，現階段持續透過資助孩子來盡一份心力，婚禮也是順其自然。

張艾嘉則分享，自己過去曾在獅子山共和國參與人道探訪，最心痛的是20年前親睹戰爭之下孩子們的傷痛，至今仍難以忘懷，「當時看到孩子們在內戰中失去手臂，晚上還因夢魘驚叫，那種表情讓人不忍心。」她回憶，當年甚至與當時的會長手牽手祈禱，盼望孩子能走出陰影。

