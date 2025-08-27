太強！68歲陸小芬「每天倒立5分鐘」 一度息影20年 復出接戲體能輾壓嫩妹

68歲的陸小芬每天堅持倒立5分鐘，讓不少人驚訝於她的體能狀況也太好了吧。（一束光影藝提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金馬影后陸小芬加盟新經紀公司「一束光影藝」，昨受訪時提到息影20年，前年復出拍電影《本日公休》，近日又開始準備拍大愛新戲《接住流星的人》，工作馬不停蹄。至於感情狀況，她2005年和前北市議員陳俊源低調結婚，但她昨只打模糊仗回「那是網路的傳說」，但這「傳說」是指婚姻抑或是離婚，她不願多聊。

陸小芬現在靠瑜伽以及慢步調的生活方式來養生。（記者陳奕全攝）

她34歲正值演藝事業巔峰，卻毅然決定息影赴美，主因是長期在演藝圈高壓拍戲，生活作息被打亂，經常呼吸困難、胸口發悶、心悸不止，一度以為罹患心臟病。後來求助醫師，還照了X光，醫師虧她是現代版的林黛玉，給了她一劑藥方，就是要「吃喝玩樂、遊山玩水」，促成她決定息影的契機。

請繼續往下閱讀...

陸小芬之後赴美進修，因為有明星光環，受到華僑熱烈歡迎，一整天都在派對狂歡，苦笑說：「光是中秋節，我就跑了十五場。」但她也回憶當時許多外國小鮮肉以為她是日本人，一直用日文向她搭訕的有趣往事。

68歲的她分享現在的養生之道，不外乎是好好睡眠、好好生活，並堅持每天倒立5分鐘。問她是否跟蔡依林一樣晚上九點半就睡？她笑回：「她比較好命，我大概都11、12點睡！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法