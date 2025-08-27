晴時多雲

娛樂 最新消息

舒淇三喜臨門 《女孩》入圍釜山影展

舒淇（右一）首度執導《女孩》就獲得各大國際影展青睞。（甲上提供）舒淇（右一）首度執導《女孩》就獲得各大國際影展青睞。（甲上提供）

〔記者許世穎／台北報導〕第30屆釜山影展昨公布入圍名單，影后舒淇首部自編自導電影《女孩》繼先前入圍第82屆威尼斯影展主競賽、受邀第50屆多倫多國際影展焦點單元後再傳捷報，入圍今年起設立的競賽單元；由台灣導演鄒時擎執導電影、奧斯卡最佳導演西恩貝克擔任製片的《左撇子女孩》也同樣入圍，將與來自亞洲各國的12部精銳作品一起進行競爭。

蔡淑臻（左）與葉子綺在《左撇子女孩》飾演關係疏離的母女，兩人也將出席釜山影展。（光年提供）蔡淑臻（左）與葉子綺在《左撇子女孩》飾演關係疏離的母女，兩人也將出席釜山影展。（光年提供）

《左撇子女孩》闖主競賽 張艾嘉獲山茶花獎 《他年她日》風光首映

舒淇執導的《女孩》短短一個月連獲歐洲、北美、亞洲三大國際影展肯定，堪稱「三喜臨門」。她將率領邱澤、9m88、白小櫻等主角群一同前進威尼斯影展世界首映，邱澤開心表示：「能夠入圍威尼斯影展主競賽，非常榮耀，也替舒淇導演感到開心。」

《左撇子女孩》導演鄒時擎對於入圍則表示：「這對我和整個團隊來說都是莫大的榮耀！」並感謝一路上所有支持與協助該片的人，「這份肯定屬於每一位參與其中的夥伴。」

許光漢（圖）和袁澧林合作的《他年她日》入選釜山影展「Open Cinema」單元。（甲上提供）許光漢（圖）和袁澧林合作的《他年她日》入選釜山影展「Open Cinema」單元。（甲上提供）

此外，奇幻愛情片《他年她日》入選釜山影展「Open Cinema」單元，監製張艾嘉、導演龔兆平以及男女主角許光漢和袁澧林將合體出席閃耀星光，張艾嘉本人更獲頒釜山影展與CHANEL共同設立、專為表彰女性影人卓越成就的年度「山茶花獎」。張艾嘉除了開心可以鼓勵到更多女性電影工作者，更笑說很高興可以穿很多平常覺得貴的禮服。第30屆釜山影展將於9月17日至26日舉行。

