安吉叛逆放棄古典樂 耍酷首辦簽名音樂會

安吉不想再當乖乖牌，希望忠於自己的想法做音樂。（索尼音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕陽帆愛女「ANGIE」安吉推出新單曲《The way U hate it》，直言：「這首歌是寫給在關係裡被說『你以前比較乖』的人，也寫給正在練習放下討好的人，鼓勵大家不要為別人改變自己原本真實的樣子。」

安吉從小就是大家眼中可愛甜美，又非常清楚自己方向的聰明女孩，也是父母心中聽話貼心的女兒，不過她坦言：「有時候就是想要耍酷、叛逆一下！」

從鋼琴到大提琴，安吉以前每週都乖乖去上課，但她說：「我知道家人都希望我可以在古典樂上耕耘，有一天登上國家音樂廳演出，但我漸漸發現這根本不是我想做的事，壓力愈來愈大也讓我很不舒服。」她鼓起勇氣告訴家人想要放棄古典音樂這條路，「這應該是我至今做過最叛逆的事了。」她將首次舉辦簽名音樂會，10月25日在誠品書店台北松菸店，10月26日在誠品書店高雄大遠百店。

