忒修斯開唱祭減肥支票 劉正不達標當眾受罰

Theseus忒修斯主唱劉正（右）開出減肥支票，若未達標將在演唱會公開受罰。（記者胡如虹攝）

〔記者胡如虹／台北報導〕歌手減肥最好的方法就是設定目標讓粉絲來監督！Theseus忒修斯的主唱劉正曾胖到130公斤，為了跟體重75公司的吉他手翔煜看齊，成團10年來一直努力在減肥中，最近更開出支票要在9月20日的《未擇之路（凡勢我）》演唱會時瘦到75公斤，如果沒有達標甘願公開受罰。

Theseus 忒修斯推出的首張台語歌專輯《未擇之路（凡勢我）》因為搭了《拜六禮拜》劇集，讓《朋友之歌》、《Little Song》、《人青〉、《時間親像是》這4首歌受到很多劇迷的喜愛。日前Theseus 忒修斯上網路節目《如虹音樂會》，主唱劉正透露他其實不會講台語，這次唱台語歌全靠翔煜教他，但碰到比較難發音的歌詞，怎麼練都練不好，只能請翔煜來唱。

為了這次發片，劉正已瘦了10幾公斤變成型男，但他說翔煜身高182公分，體重才75公斤，他想跟翔煜看齊，希望能在9月20日的演唱會上達標。翔煜聽完馬上說他會在演唱會上準備一台體重機，讓劉正在所有歌迷面前量體重，如果沒有瘦到75公斤，就看歌迷要在演唱會上怎麼處罰劉正。

