蕭煌奇邀魏如萱唱台語 沉浸花海超療癒

蕭煌奇（左）力邀魏如萱合唱台語新歌。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕蕭煌奇推出新歌《一半一半》，力邀魏如萱一起合唱，透露對於魏如萱獨特的聲線印象深刻，「當我完成這首歌的旋律時，腦中第一個浮現的就是魏如萱的聲音，因此馬上請同事聯繫她，才促成了這次合作。」

魏如萱招認自己的台語有點破，分享錄音趣事笑說，許多台語咬字都需要蕭煌奇親自指導，例如「真正」的正確發音就錄了好幾次才成功，「可能唱到第10次才終於對了一次，但到現在我還是分不太出差別！」很開心能與蕭煌奇合唱，「《一半一半》是我第一首全台語的歌，錄完後覺得台語真的很美，之後也想嘗試用台語創作。」

蕭煌奇在MV中，配合劇情要追求喜歡的對象，走進了魏如萱所經營的花店，因此在一片花海中感受到療癒的力量。提到浪漫的花束，蕭煌奇卻說：「如果遇到特殊節日要跟特別的人一起過，通常都是請吃飯或買禮物，比較少送花，不過在花店聞到花花草草的味道真的很紓壓。」

