范怡文生日推單曲 美好時光擁抱幸福

范怡文出道40年，推出溫暖的新歌《美好時光》。（翰森娛樂提供）范怡文出道40年，推出溫暖的新歌《美好時光》。（翰森娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕范怡文今天過62歲生日，她推出新歌《美好時光》，回憶第一次聽到Demo時就感動到淚流滿面，「雖然歌詞平實直白，卻道出我們每天的生活。」

這首歌由音樂人崔軾玄量身打造，透露是被范怡文樂觀、開朗與豁達的精神打動，創作出這首充滿正能量的作品。崔軾玄誇讚范怡文狀態極佳，不僅勤於健身，自律嚴謹，就連音準與情感掌握也相當完美。他說：「人生當下或許會覺得痛苦，但回頭看會感謝生活帶來的一切。」

范怡文坦言，雖然投入服裝事業20年，結果未必盡如人意，但過程中有許多學習，對於從歌手到經營者的轉換，她樂於挑戰，「必須不斷進步，不然就等著被超越。」這次選在出道40週年推出新歌，藉此傳達擁抱幸福的心情。

范怡文特別喜歡「讓青春永遠綻放，讓美麗都可以想像」這句歌詞，直言是一種難以言喻的感動。范怡文希望透過《美好時光》將溫暖分享給歌迷，並暖心叮嚀：「每個人都有屬於自己的美好時光，只要勇敢、健康、快樂地生活，就能擁有幸福。」

