江蕙壓軸組曲40分鐘20金曲 粉絲唱到忘我

江蕙演唱會壓軸段落不間斷連唱經典歌曲，讓歌迷聽得過癮。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后「二姐」江蕙小巨蛋演唱會進入尾聲，今晚再次登台後，將僅剩下3場，最終場9月1日剛好是她的生日，儘管二姐向來不愛過生日，但相信當天歌迷還是會送上滿滿祝福。

江蕙開唱，好友費玉清送上的蝴蝶花禮又變換「新裝」。（寬宏提供）

昨晚是江蕙小巨蛋演唱會的第11場，好友費玉清雖低調沒有來到現場，但是他以「蝴蝶花禮」全程陪伴，為了確保鮮花保持在最佳狀態，這隻「花蝴蝶」每隔3到5天便會「換裝」一次，昨天場外出現的是全新藍紫色系蝴蝶，藍色深邃如海，紫色淡雅如詩，兩種色彩交織生輝，相當吸引人。

江蕙多套演唱會服裝中，有一套有精緻花紋及亮片的粉色系披肩造型服，被台下歌迷大讚柔美漂亮。另外演唱會歌單曲目皆由她親自挑選編排，昨晚演出尾聲，她在40分鐘內不間斷連唱20首暢銷金曲，以象徵自己演藝生涯的《藝界人生》做為開頭，再帶來《酒後的心聲》、《半醉半清醒》、《落雨聲》、《家後》等經典歌曲，讓全場上萬歌迷聽得陶醉，還把手上的「福利熊」螢光棒當成麥克風，跟著江蕙一起高歌，十幾場唱下來，常有歌迷看完江蕙演出上網分享心得，都覺得這一大段演出實在聽得太過癮。

這段壓軸20首歌的演出，展現江蕙的超強唱功，每首歌曲也彷彿道盡她如歌般的人生，酸甜苦澀全融入歌聲中，經歷過抗癌，江蕙體會到儘管生命無常，她仍正向堅定；即使社會紛擾忙亂，她仍期盼能用歌聲為大家帶來祝福。

