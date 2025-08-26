晴時多雲

娛樂 最新消息

金鐘60主持棒 Lulu曾寶儀接手盼共好

Lulu（右）、曾寶儀將分別主持今年金鐘獎節目類和戲劇類頒獎典禮，盼把「共好」傳遞給觀眾。（三立提供）Lulu（右）、曾寶儀將分別主持今年金鐘獎節目類和戲劇類頒獎典禮，盼把「共好」傳遞給觀眾。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第60屆金鐘獎主持人名單昨正式揭曉，今年節目類頒獎典禮邀來新生代主持天后Lulu；隔日戲劇類則由繼第57屆後再披上戰袍的曾寶儀主持。

Lulu五年前搭檔盧廣仲主持過金鐘獎，今年則首度挑大梁主持，她坦言自己早就期待這一天。而自稱從小是電視兒童的她，曾參與紅毯、也做過串場主持，如今首度坐鎮典禮，感觸深刻，「我30多歲，剛好是金鐘60的一半，站在世代交會的中間位置，我不是想站在最前，而是想把大家串在一起。」

曾寶儀認為60週年意義非凡，「不是只回顧一年，而是回顧60年，雖然我沒活那麼久，但金鐘獎陪我走過人生每一階段。金鐘就是台灣的縮影，台灣往前走，我們也在成長。」

對於外界可能的比較，Lulu笑說：「說沒壓力太囂張，但我覺得這是兩場獨立的事。」曾寶儀也呼籲：「台灣應該停止用『比較』吸眼球，為什麼不能『共好』？沒有觀眾，我們做這些就沒有意義。」兩人私下也常交流，Lulu打趣說：「寶儀姐有我做不到的事，但我也有她做不到的，像她不可能把腳放在頭上！」

