娛樂 最新消息

BALLISTIK BOYZ撩台粉「可以交換LINE嗎？」 預告下月再衝台北

松井利樹（左起）、奧田力也、砂田將宏、加納嘉將、深堀未來、日高龍太及海沼流星嗨翻全場粉絲。（LDH愛夢悅提供）松井利樹（左起）、奧田力也、砂田將宏、加納嘉將、深堀未來、日高龍太及海沼流星嗨翻全場粉絲。（LDH愛夢悅提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日團BALLISTIK BOYZ前天在台開唱，今年2月他們獻唱了周杰倫的《說了再見》，沒想到相隔半年又唱了一次，日高龍太直言：「雖然歌名是《說了再見》，但我不想說再見。」

第5度來台，成員紛紛用中文、台語問候，深堀未來一開口「我是未來，有你的地方，我都會來」，奧田力也用台語喊出︰「很想很想你欸！」加納嘉將以「加辣不加醬」自我介紹。松井利樹則大膽問：「可以交換LINE嗎？」全場尖叫不斷，而砂田將宏更把歌詞改成「想你的心情，快要撐不住」，把愛意唱進粉絲心裡。

他們獻唱多首夯曲，還特別翻唱李浩瑋、派偉俊的《I Hate Myself Sometimes》，讓全場聽得如癡如醉。成員預告9月7日將參加「潮台北」，承諾再帶來不同驚喜。

點圖放大header
點圖放大body

