晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

周遊歡慶88歲生日玩親親 許願做公益只留棺材本

周遊（左）慶88歲生日，導演尪李朝永愛相隨。（記者潘少棠攝）周遊（左）慶88歲生日，導演尪李朝永愛相隨。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕知名製作人「阿姑」周遊前天歡度88歲生日，導演老公李朝永愛相隨，夫妻倆在鏡頭前獻吻。周遊被親時似乎有點不情願，被問到是否不想和老公親親，她嬌羞回：「沒有啦！討厭。」逗得全場大笑。

周遊透露，生日願望是「獨樂樂不如眾樂樂」，只想留下棺材本，其餘的錢希望都用來做公益。她日前剛完成總製作費超過1200萬元的大型演唱會，除了獲得各界好友熱情贊助，還自掏200萬元私房錢補貼。聊起成果，她讚不絕口：「演出很轟動，不敢說絕後，但絕對空前，我自己也很欽佩自己。」

李朝永在旁忍不住「抱怨」說：「當她的兒子很難，當老公更難。」被問及難處，他解釋：「阿姑樣樣追求完美，當她的男人什麼都要會。」隨後又甜蜜放閃：「她非常愛我，我很感動，一定要白頭偕老，在人生後半段活得更愉快。」他還摸著周遊的臉誇讚：「她現在越來越年輕漂亮，因為有愛的滋潤。」至於準備了什麼生日禮物？他笑說：「阿姑什麼都不缺，她最需要的就是我的愛。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中