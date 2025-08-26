周遊歡慶88歲生日玩親親 許願做公益只留棺材本

周遊（左）慶88歲生日，導演尪李朝永愛相隨。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕知名製作人「阿姑」周遊前天歡度88歲生日，導演老公李朝永愛相隨，夫妻倆在鏡頭前獻吻。周遊被親時似乎有點不情願，被問到是否不想和老公親親，她嬌羞回：「沒有啦！討厭。」逗得全場大笑。

周遊透露，生日願望是「獨樂樂不如眾樂樂」，只想留下棺材本，其餘的錢希望都用來做公益。她日前剛完成總製作費超過1200萬元的大型演唱會，除了獲得各界好友熱情贊助，還自掏200萬元私房錢補貼。聊起成果，她讚不絕口：「演出很轟動，不敢說絕後，但絕對空前，我自己也很欽佩自己。」

李朝永在旁忍不住「抱怨」說：「當她的兒子很難，當老公更難。」被問及難處，他解釋：「阿姑樣樣追求完美，當她的男人什麼都要會。」隨後又甜蜜放閃：「她非常愛我，我很感動，一定要白頭偕老，在人生後半段活得更愉快。」他還摸著周遊的臉誇讚：「她現在越來越年輕漂亮，因為有愛的滋潤。」至於準備了什麼生日禮物？他笑說：「阿姑什麼都不缺，她最需要的就是我的愛。」

