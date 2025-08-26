「鈔」狂《角頭》4天吸金7720萬 勇登年度國片賣座王 王識賢率五虎將夜店嗨開趴

吳震亞（左起）、鄭人碩、王識賢、黃尚禾、唐振剛、張再興現身夜店，與全場齊喊電影口號「該出手了」。（曼尼娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《角頭－鬥陣欸》自21日起全台上映4天，16位明星演員全台跑透透，兵分多路出席超過60場的宣傳活動，果然催出首週末全台票房7720萬的佳績，直接擊敗《有病才會喜歡你》登頂今年國片票房冠軍，並超越前作《角頭－大橋頭》首週末成績，打破《角頭》系列影史開片票房紀錄。

對於票房開出佳績，監製張威縯感謝粉絲們的陪伴，認為這是一部沒有任何僥倖拚出來的台灣作品，一步一步殺出重圍。高捷感謝大家的喜歡，會再接再厲，繼續努力突破票房3億。

女粉絲準備「理想情仁」的應援手牌與王識賢合影。（曼尼娛樂提供）

眾演員所到之處都擠滿人潮，女性粉絲占一半以上，王識賢飾演的「北館阿仁」人氣超高，有粉絲舉起「理想情仁」的應援牌力挺，還有人遞履歷要加入北館，薪資待遇只求「跟王識賢合照」，讓他開心又覺得可愛。

王識賢前天半夜驚喜現身知名夜店，獻唱《勝者為王》、《反背》、《愛到無命不知驚》及《角頭－鬥陣欸》的插曲《夢啊望》等歌曲，讓大家陷入瘋狂，得知台下有人已經6刷電影，甚至包場，王識賢十分感動。表演的最高潮是北館師徒6人合體，北館人氣天團「五虎將」成員鄭人碩、張再興、黃尚禾、唐振剛及吳震亞陸續登場，還與台下觀眾擊掌、自拍及簽名，寵粉無極限，讓全場嗨到最高點。

