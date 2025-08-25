晴時多雲

娛樂 最新消息

芒果醬嗨上叭叭嘉年華 圓夢唱壓軸

芒果醬嗨上叭叭嘉年華 圓夢唱壓軸芒果醬Mango Jump主唱郭佐治（中）拄拐杖登台。
（StreetVoice街聲提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2025 Park Park Carnival叭叭嘉年華」，前天在台北圓山花博公園登場，首日由芒果醬Mango Jump壓軸演出，開心說：「爽啦！這是我們第四年來這裡，終於站上壓軸了。」老王樂隊主唱張立長則以個人名義登台，獻唱新作品。

芒果醬Mango Jump主唱郭佐治因為膝蓋受傷，慢慢復原中，他還拄拐杖登台演出，原本醫生交代他動作不要太大，但他一上台還是很嗨，演唱《小紫》、《中樂透》歌迷都大聲合唱，團員談到：「以前覺得唱到壓軸，變成大團就是目標，那是一道我們在追尋的光。」

老王樂隊的《我還年輕我還年輕》很多歌手都翻唱過，前陣子樂團也完成新專輯錄音，這次主唱張立長以「LICHANG.rar」名字演出，首度呈現他最新作品《CIAO Live Recording Demos》。

點圖放大header
點圖放大body

