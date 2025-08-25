《我們六個》大小秋伶都催淚 游珈瑄即興演出黃薇渟情緒潰堤

游珈瑄（右）拍攝《我們六個》壓力大，體悟到「用盡全力卻無力改變」的無奈。 （大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《我們六個》近日播畢，沉重故事卻帶來療癒力量，前後飾演大姊「林秋伶」的游珈瑄、黃薇渟成為催淚核心。編劇林佳慧回憶，從田調開始就意識到「這些傷口不是我的」，因此將六名孩子的經歷凝鍊為12道心法，每集都是角色與觀眾的試煉。

黃薇渟（右二）扮演的成年版秋伶在靈堂情緒潰堤。（大愛提供）

飾演「秋伶」年少時期的游珈瑄直言壓力龐大，常懷疑自己「又搞砸了」。她分享一場看著馬志翔開車載走天心時，臨場直覺喊出「媽媽」，雖不在劇本中卻成為全劇經典。她後來體悟，這份「用盡全力卻無力改變」正是小秋伶的心境，也鼓勵觀眾：「既然未成年的她都能勇敢，我們是不是也能再撐一下呢？」

黃薇渟扮演的成年版秋伶在靈堂情緒潰堤，搭配回憶畫面逼哭劇迷。她坦言連配音都必須拿捏真假哭，雖辛苦卻覺得這份細膩正是表演的樂趣，她期盼觀眾把難過留在結局，留下祝福就好。

