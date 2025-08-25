晴時多雲

娛樂 最新消息

張信哲打拳對弈黃河 新歌MV演繹愛情進退拉扯

張信哲（中）新歌MV邀黃河（右）與陸夏演出，展現濃厚電影感。
（潮水音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕張信哲推出新專輯《屬於 Be Part Of》，再丟出重磅主打歌《屬於我們的故事》，MV男主角是兩屆金鐘戲王、北影影帝黃河；女主角則是曾獲選台北電影節「非常新人」的陸夏，導演黃中平把場景搬到古色古香的火鍋店和陽明山中山樓，飽和色調打造濃濃電影感。

張信哲在MV中打太極拳，架式十足。（潮水音樂提供）

這首歌可以說是張信哲的心血結晶，是繼和「理想混蛋」雞丁合作《共犯》之後，又一首「不像張信哲的張信哲歌曲」，走的是搖滾路線，歌曲難度很高，他錄音時習慣整首一次過，所以配唱前很認真練歌，「就是要把情緒的反差唱到位。」

MV同樣話題感十足，張信哲和黃河「拳來拳往」打太極拳以及對坐下棋博弈的場面，讓人看了眼睛一亮。張信哲一開始看到劇本直呼：「也太特別！」後來才發現這些設計超有意思，太極拳的陰陽交融、棋局的鬥智攻防，正好暗喻男女感情裡的進退拉扯。

