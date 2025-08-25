晴時多雲

娛樂 最新消息

蕭秉治自封芭樂小哥 張秀卿吻謝嫩尪

蕭秉治收到唱片公司送的專屬紅色麥克風，直呼可以再唱10年。（相信音樂提供）蕭秉治收到唱片公司送的專屬紅色麥克風，直呼可以再唱10年。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰、陳慧玲／台北報導〕金曲歌后張秀卿前晚在台南順利完成人生首場大型個唱，她在慶功宴上與嫩尪王國贊接吻放閃；蕭秉治前晚也順利在高雄巨蛋完成「活著Alive」演唱會，有「小周慧敏」之稱的女友Tracy也到慶功宴感受他的喜悅，媒體詢問她幫男友打幾分？她笑說：「10分。」蕭秉治緊張問滿分是多少？Tracy說「10分」，給予男友最高肯定。

張秀卿（右）在慶功宴與老公王國贊熱吻放閃。（記者陽昕翰攝）張秀卿（右）在慶功宴與老公王國贊熱吻放閃。（記者陽昕翰攝）

慶功時張秀卿感動直呼：「演唱會的最大推手就是老公，為了幫我圓夢，他每天忙到不見天日，讓我非常感動。」她透露跟老公已經分房3個月，演出後終於解禁，夫妻倆之後將飛峇里島度假，放話要補修「恩愛學分」。

張秀卿（中）與老公王國贊（左二）合體放閃，謝金晶（右起）、王彩樺以及葉諾帆都現身慶功宴。（名人演藝事業提供）張秀卿（中）與老公王國贊（左二）合體放閃，謝金晶（右起）、王彩樺以及葉諾帆都現身慶功宴。（名人演藝事業提供）

前晚張秀卿開唱數度淚崩，受訪感性表示：「其實這半年來操勞到想放棄，但想到是人生第一次個唱，還是咬牙撐下去。」接下來的演唱會計畫，她表示並不著急，「在此之前，先跟老公好好充電再出發！」歌迷都很期待她能早日站上台北小巨蛋開唱，她坦言真的很想完成這個心願。

蕭秉治高雄演唱會前，唱片公司送上價值30萬的紅色專屬麥克風給他，他感謝說：「我當場很想跪下，擁有專屬麥克風是歌手的夢想，可再唱10年。」

過去蕭秉治寫過點擊破1.2億的情歌《我還是愛著你》，歌迷封他「破億神曲製造機」，但他謙虛笑說：「這太虛華了，我只是喜歡寫芭樂歌，可以叫我芭樂王子或是芭樂小哥。」並談到：「雖然有些人排斥，只想聽酷的歌曲，但其實能寫出一首芭樂歌，朗朗上口、很多人喜歡、去KTV必點，是很困難的事情，歡迎來聽我的芭樂歌。」

蕭秉治也計畫到香港、星馬等地巡演，夢想五月天能當嘉賓，他也期待有一天可以到他非常喜歡的洛杉磯開唱。

