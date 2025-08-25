晴時多雲

娛樂 最新消息

洪言翔PK羅章恩盲吃比靈舌 BL劇CP七夕有約

洪言翔（左）、羅章恩合作BL劇建立好交情。（記者王文麟攝）洪言翔（左）、羅章恩合作BL劇建立好交情。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕BL劇人氣男神CP洪言翔、羅章恩昨擔任串燒炸烤店一日店長，大批粉絲頂著高溫，一早就來排隊支持，兩人親切互動加上各種趣味活動，讓現場氣氛嗨到最高點。

活動安排了「舌尖猜猜樂」盲吃炸烤比拚「誰的舌頭最靈敏」，以及七夕情人節前夕限定的「愛的見證！CP四連拍」，兩人不僅甜蜜示範情侶必拍照姿，還挑戰「喜怒哀樂」演技大考驗，讓粉絲直呼：「太甜啦！」

談到七夕計畫，洪言翔透露：「我們約好工作結束後要一起到我家點外送慶祝。」兩人私下經常相聚，也會互相吐露心事，洪言翔笑說：「章恩常常會說有創作歌曲要給我，但是說了好幾次都沒有，他可能只想跟我講電話。」

洪言翔大讚小他11歲的羅章恩很青春，笑說：「雖然站在他身邊有時候會有年齡焦慮，尤其在填問卷的時候，很想要填年輕一點。」而買東西時被誤叫「弟弟」會讓他相當開心，打趣喊：「很享受這種虛榮心！」

點圖放大header
點圖放大body

