娛樂 最新消息

李燕捐贈消防救災設備 期盼演出軍警消

李燕（右）捐贈電動車火災救災設備給新北市消防局，獲局長陳崇岳（左）表揚。（KOCSKIN克麗詩黛提供）李燕（右）捐贈電動車火災救災設備給新北市消防局，獲局長陳崇岳（左）表揚。（KOCSKIN克麗詩黛提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕李燕長年熱心公益，前年起擔任新北市消防大使，協助推廣火災預防與緊急救護，並兼任消防分隊顧問。近日她捐贈「電動車火災救災設備」給新北市消防局，局長陳崇岳親自頒感謝狀，讚許她多年付出。對於累計捐贈金額，李燕淡然表示：「沒有特別計算，這只是微薄之力。」

李燕指出，近年電動車火警事故頻傳，尤其鋰電池火勢最難撲滅，因此依消防局需求捐助最急迫需要的裝備，盼提升第一線消防員安全保障。李燕回憶，曾在新聞看到消防員冒險救災而感動落淚，隨即主動聯繫消防分隊，自此與消防人員結下深厚情誼。她不僅常探訪消防隊，聊天聆聽救災故事，農曆新年更準備年夜飯與紅包，陪伴消防員圍爐。

李燕期待未來有機會在戲劇挑戰警察、軍人或消防員角色，甚至透露學生時期曾報考政戰學校，只因分數不足落榜，「如果當時考上，現在可能是軍人了」，談到職人劇《火神的眼淚》，她笑說：「我當然有看！每一集都哭瞎！」充分展現她對消防題材的共鳴。

