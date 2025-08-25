于卉喬穿巫師袍揮魔杖 朝聖哈利波特影城圓夢

于卉喬是哈利波特書迷。 （光意娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕于卉喬日前到日本旅遊，趁著開學前慶祝考取大學，當作送給自己的成年禮物。她笑說此次旅行就像是圓夢之旅，因為是首次到東京華納兄弟哈利波特影城朝聖，讓身為多年書迷的她當場感動落淚，直呼這次的旅遊經驗此生難忘。

于卉喬特地到東京朝聖哈利波特影城。 （光意娛樂提供）

于卉喬非常喜歡哈利波特，不但有哈利波特的全套小說，系列電影與外傳電影也全都看過，笑說自己還曾一天看兩集，3、4天就把全系列重看一次，還跟同為書迷的朋友想像是書中的巫師用咒語對戰，「我看到影城大門打開的瞬間就落淚了，後來再往裡走的時候又哭了一次。很感動，終於走進最喜歡的電影的世界裡了。」

于卉喬買了超多戰利品，且在園區裡全程都處於超級興奮的狀態，每到一個地方就驚呼感嘆一次，就連拍照互動等各種體驗環節也全都沒有落下，讓于卉喬直到玩完離開時才感到精疲力盡，但她仍直呼：「這趟旅行真的非常值得。」若有機會還想去最經典的倫敦哈利波特影城朝聖。

