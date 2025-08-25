晴時多雲

娛樂 最新消息

導演關根光才銀幕《戰疫》 道歉沒帶指揮官小栗旬來台

關根光才前天在台分享《戰疫前線》拍攝的心路歷程，希望大家不要忘記在疫情期間默默付出的人。（天馬行空提供）關根光才前天在台分享《戰疫前線》拍攝的心路歷程，希望大家不要忘記在疫情期間默默付出的人。（天馬行空提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本電影《戰疫前線》由小栗旬、窪塚洋介、松坂桃李及池松壯亮等人主演，導演關根光才前天在台受訪，幽默向記者道歉：「我沒能把小栗旬帶來（台灣宣傳）！」笑翻眾人。

松坂桃李（左）飾演的政府官員與DMAT總指揮官小栗旬在《戰疫前線》中有精彩的對手戲。（天馬行空提供）松坂桃李（左）飾演的政府官員與DMAT總指揮官小栗旬在《戰疫前線》中有精彩的對手戲。（天馬行空提供）

電影改編自2020年的鑽石公主號群聚感染事件，指揮官一角找來小栗旬擔任，小栗旬在看完腳本後，認為這個故事一定要用電影形式呈現，因此很快就答應邀約。關根光才直言，小栗旬的一番話算是從背後推了他一把，加速推進電影拍攝計畫；關根光才有感而發，認為疫情才沒過多久，大家好像都忘了，「我會用浪費去形容，不應該拋諸腦後忘記。」

池松壯亮飾演醫護，關根光才分享：「當時船上的醫護因為長時間穿戴防護衣和口罩，臉上都是勒痕，這種勒痕無法靠化妝呈現，因此為了力求逼真，池松壯亮就真的穿了好幾個小時防護衣和口罩，在臉上留下了貨真價實的勒痕，非常敬業。」《戰疫前線》將於29日在台上映。

