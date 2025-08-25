晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（桃園電影節）陳玉勳爆趙正平買錯藥 害《熱帶魚》睡成一片

陳玉勳分享《熱帶魚》拍攝很克難，但單純又好玩。（桃園電影節提供）陳玉勳分享《熱帶魚》拍攝很克難，但單純又好玩。（桃園電影節提供）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕第12屆桃園電影節如火如荼進行，陳玉勳昨幽默分享《熱帶魚》的拍攝往事，當時是場務的藝人趙正平竟把暈船藥買成安眠藥，讓大家睡成一片；初孟軒、雷嘉汭主演的《詭鄉》，片場怪事連連，來自沖繩的日本男星尚玄則是開心受邀，盼有機會與台灣劇組合作。

今年是《熱帶魚》上映30週年，陳玉勳回想起當時拍攝環境克難，覺得作品粗糙又難看，30年後卻改觀，認為這部片沒有被時代淘汰。他更分享，當初有一場戲要到海上拍攝，擔任場務的趙正平卻把暈船藥買成安眠藥，結果潛到水中的香港工作人員一浮出水面，卻發現整艘船的台灣工作人員都睡著了，只留下陳玉勳一人硬撐，事後他把趙正平罵了一頓。

初孟軒（左起）、導演馬新語、雷嘉汭在《詭鄉》中遭遇不少怪事。（桃園電影節提供）初孟軒（左起）、導演馬新語、雷嘉汭在《詭鄉》中遭遇不少怪事。（桃園電影節提供）

★《詭鄉》拍攝撞邪導演狂笑

《詭鄉》導演馬新語率領初孟軒、雷嘉汭現身桃影，馬新語坦言興奮到睡不著覺，而初孟軒是桃園人，6個家人都來參加首映，讓他壓力很大；曾擔任桃影大使的雷嘉汭帶著新作回歸十分開心。他們在一間陰森老宅拍攝，導演分享衣櫥是「陰陽交界口」，美術組人員不小心將鎮壓在此的「黑曜石」搬走，沒想到導演卻狂笑不止，讓劇組人員都嚇一跳。

尚玄以英文、日文受訪侃侃而談，很開心有台日交流的機會。（桃園電影節提供）尚玄以英文、日文受訪侃侃而談，很開心有台日交流的機會。（桃園電影節提供）

 ★日星尚玄暌違25年訪台讚溫暖

尚玄昨應邀參加桃影，透露首次來台是以模特兒身分工作，沒想到卻因為打籃球摔倒破相，臉上大片瘀青，就直接回日本了。25年後二度來台，尚玄品嘗了滷肉飯等美食，認為台灣的豬肉料理與沖繩很類似，畢竟兩地之間地理位置很近，更感親切，走在路上還以為來到沖繩，也感受到台灣人的溫暖熱情，希望能夠更頻繁來台。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中