（桃園電影節）陳玉勳爆趙正平買錯藥 害《熱帶魚》睡成一片

陳玉勳分享《熱帶魚》拍攝很克難，但單純又好玩。（桃園電影節提供）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕第12屆桃園電影節如火如荼進行，陳玉勳昨幽默分享《熱帶魚》的拍攝往事，當時是場務的藝人趙正平竟把暈船藥買成安眠藥，讓大家睡成一片；初孟軒、雷嘉汭主演的《詭鄉》，片場怪事連連，來自沖繩的日本男星尚玄則是開心受邀，盼有機會與台灣劇組合作。

今年是《熱帶魚》上映30週年，陳玉勳回想起當時拍攝環境克難，覺得作品粗糙又難看，30年後卻改觀，認為這部片沒有被時代淘汰。他更分享，當初有一場戲要到海上拍攝，擔任場務的趙正平卻把暈船藥買成安眠藥，結果潛到水中的香港工作人員一浮出水面，卻發現整艘船的台灣工作人員都睡著了，只留下陳玉勳一人硬撐，事後他把趙正平罵了一頓。

初孟軒（左起）、導演馬新語、雷嘉汭在《詭鄉》中遭遇不少怪事。（桃園電影節提供）

★《詭鄉》拍攝撞邪導演狂笑

《詭鄉》導演馬新語率領初孟軒、雷嘉汭現身桃影，馬新語坦言興奮到睡不著覺，而初孟軒是桃園人，6個家人都來參加首映，讓他壓力很大；曾擔任桃影大使的雷嘉汭帶著新作回歸十分開心。他們在一間陰森老宅拍攝，導演分享衣櫥是「陰陽交界口」，美術組人員不小心將鎮壓在此的「黑曜石」搬走，沒想到導演卻狂笑不止，讓劇組人員都嚇一跳。

尚玄以英文、日文受訪侃侃而談，很開心有台日交流的機會。（桃園電影節提供）

★日星尚玄暌違25年訪台讚溫暖

尚玄昨應邀參加桃影，透露首次來台是以模特兒身分工作，沒想到卻因為打籃球摔倒破相，臉上大片瘀青，就直接回日本了。25年後二度來台，尚玄品嘗了滷肉飯等美食，認為台灣的豬肉料理與沖繩很類似，畢竟兩地之間地理位置很近，更感親切，走在路上還以為來到沖繩，也感受到台灣人的溫暖熱情，希望能夠更頻繁來台。

