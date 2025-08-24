晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

隋棠入列新代「瓊女郎」 演《一簾幽夢》綠萍超剉

莊凱勛（左起）、隋棠和曾少宗模仿瓊瑤招牌的托腮表情。（寬宏藝術提供）莊凱勛（左起）、隋棠和曾少宗模仿瓊瑤招牌的托腮表情。（寬宏藝術提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕隋棠昨與莊凱勛、曾少宗宣傳瓊瑤小說改編的舞台劇《你的故事我的夢》，她飾演《一簾幽夢》中的汪綠萍，算是新一代「瓊瑤女郎」。她小時候曾看過戲劇《梅花三弄》，對陳德容印象深刻，「她像洋娃娃一樣，哭的時候眼淚都很大顆！」而她媽媽得知她演出瓊瑤作品，竟回：「什麼？她（汪綠萍）很慘耶！」讓她聽了哭笑不得。

這是隋棠出道23年來第一次演舞台劇，自認記憶力差，擔心在舞台上忘詞，一旁莊凱勛、曾少宗為寬慰她，分享自己「上台初體驗」。莊凱勛20歲參與《人間條件1》下鄉巡迴演出，雖只是小角色，但難忘謝幕後，「我蹲在地上一直哭，演完後莫名其妙感動！」

曾少宗第一部舞台劇是8年前的《當你轉身之後》，原本他不懂何謂緊張，直到首演前的半小時放飯時間，他竟衝到廁所噴泉般狂吐，才發現自己僅是假鎮定。

舞台劇《你的故事我的夢》改編自《一簾幽夢》與《窗外》，曾少宗挑戰《一簾幽夢》的楚濂與《窗外》李立維，莊凱勛則演出《窗外》的康南與《一簾幽夢》的費雲帆，皆是一人分飾兩角。莊凱勛過往較少談情說愛的角色，他幽默說：「長相問題我也沒辦法，我也是會談戀愛的人！」還預告會自彈自唱，很有魅力。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中