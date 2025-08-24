隋棠入列新代「瓊女郎」 演《一簾幽夢》綠萍超剉

莊凱勛（左起）、隋棠和曾少宗模仿瓊瑤招牌的托腮表情。（寬宏藝術提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕隋棠昨與莊凱勛、曾少宗宣傳瓊瑤小說改編的舞台劇《你的故事我的夢》，她飾演《一簾幽夢》中的汪綠萍，算是新一代「瓊瑤女郎」。她小時候曾看過戲劇《梅花三弄》，對陳德容印象深刻，「她像洋娃娃一樣，哭的時候眼淚都很大顆！」而她媽媽得知她演出瓊瑤作品，竟回：「什麼？她（汪綠萍）很慘耶！」讓她聽了哭笑不得。

這是隋棠出道23年來第一次演舞台劇，自認記憶力差，擔心在舞台上忘詞，一旁莊凱勛、曾少宗為寬慰她，分享自己「上台初體驗」。莊凱勛20歲參與《人間條件1》下鄉巡迴演出，雖只是小角色，但難忘謝幕後，「我蹲在地上一直哭，演完後莫名其妙感動！」

曾少宗第一部舞台劇是8年前的《當你轉身之後》，原本他不懂何謂緊張，直到首演前的半小時放飯時間，他竟衝到廁所噴泉般狂吐，才發現自己僅是假鎮定。

舞台劇《你的故事我的夢》改編自《一簾幽夢》與《窗外》，曾少宗挑戰《一簾幽夢》的楚濂與《窗外》李立維，莊凱勛則演出《窗外》的康南與《一簾幽夢》的費雲帆，皆是一人分飾兩角。莊凱勛過往較少談情說愛的角色，他幽默說：「長相問題我也沒辦法，我也是會談戀愛的人！」還預告會自彈自唱，很有魅力。

