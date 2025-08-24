晴時多雲

娛樂 最新消息

張秀卿變身「台南蔡依林」合體憲哥！出道45年圓夢開唱 好友葉璦菱、王瑞霞也來了

張秀卿（右）與綜藝天王吳宗憲對唱情歌。（名人演藝事業提供）張秀卿（右）與綜藝天王吳宗憲對唱情歌。（名人演藝事業提供）

〔記者陽昕翰／台南報導〕出道45年的台語歌后張秀卿首度舉辦大型個唱，發狠甩肉12公斤，自封現在是「台南蔡依林」。身為台南媳婦的她，選在大台南會展中心開唱，力邀當年一起奪下金曲獎的「憲哥」吳宗憲擔任嘉賓，她自揭出道時與吳宗憲的緣分，曾婉拒對方的「追求」，打趣：「我那時候一直拒絕他，現在我後悔了，不然Sandy就是我的女兒耶。」沒想到吳宗憲卻反擊，當年看到張秀卿第一眼，就決定這輩子要當「永遠的朋友」。

張秀卿（中）首度舉辦大型個唱，瘦身有成自封是「台南蔡依林」。（名人演藝事業提供）張秀卿（中）首度舉辦大型個唱，瘦身有成自封是「台南蔡依林」。（名人演藝事業提供）

金曲歌后藝界好人緣 來賓卡司堪比婚禮排場

人緣超好的張秀卿舉辦個唱，邀來的卡司快比婚禮豪華，台上嘉賓包括吳宗憲、蔡小虎、王彩樺、陳隨意、許志豪、楊哲與吳俊宏，就連台下也眾星雲集，包括葉璦菱、龍千玉、蔡秋鳳、王瑞霞、于美人、荒山亮等圈內好友全現身力挺。

開場張秀卿飆唱《辣妹駕到》、《愛人仔恰恰》、《我是女王》等嗨歌，炒熱現場氣氛。她不改幽默笑問粉絲：「大家是不是因為沒買到二姐（江蕙小巨蛋）的票，才有空來看我？我也是沒買到票耶，所以就乾脆自己辦一場演唱會！」

王瑞霞（左）及葉璦菱特地到台南力挺。（記者陽昕翰攝）王瑞霞（左）及葉璦菱特地到台南力挺。（記者陽昕翰攝）

選曲致敬台語天后 唱一半大哭招認壓力山大

張秀卿分別與吳俊宏、許志豪、楊哲、陳隨意對唱情歌，她的「乾弟」許志豪出道就獲得前輩提攜，在台上自曝：「我46歲了為什麼還單身？因為我要等，如果張秀卿要嫁第三次，只有我能犧牲！」張秀卿傻眼反問：「請問你要犧牲哪一個部位？」天王吳宗憲接著登台與張秀卿合唱《屋頂》，他們曾是唱片公司同門，還一起奪下第六屆金曲獎的台語歌王及歌后，非常有緣分。

許志豪（左）打趣至今未婚，就是為了要等乾姐張秀卿。（名人演藝事業提供）許志豪（左）打趣至今未婚，就是為了要等乾姐張秀卿。（名人演藝事業提供）

而在致敬台語天后的橋段，張秀卿分別詮釋龍千玉《不如甭相識》、陳小雲《愛情的騙子我問你》，陳盈潔《海海人生》、黃乙玲《愛你無條件》以及江蕙的《藝界人生》等金曲，唱到江蕙的歌曲忍不住掩面大哭，招認第一次開唱壓力真的好大。

演唱會尾聲，張秀卿才終於獻唱成名曲《車站》，她這次圓夢開唱，不忘感謝嫩尪王國贊，透露近來忙著彩排，夫妻倆已經分房3個月，犧牲了很多甜蜜的時光。

