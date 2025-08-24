蕭秉治雄蛋脫了 秀麒麟臂寵粉-鼓鼓DJ秀助陣、Energy拱跳《馬上去》

蕭秉治笑說自己不是肌肉男，脫掉外套已經是他的極限。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕蕭秉治昨晚在高雄巨蛋舉行「活著Alive」演唱會，感性談到：「相隔10年的時間，我是蕭秉治，我回來了，謝謝來赴約的一萬人。」除了最佳夥伴「鼓鼓」呂思緯當嘉賓，另外Energy也特別南下跨刀，並一起合唱蕭秉治為他們創作的《分合》。

一開場蕭秉治就站上離地面6公尺高的升降台，聲光特效精彩，他一連帶來《戰神》、《Super Hero》等多首嗨歌，還笑問歌迷：「聽說來高雄要點特別的，台下都會喊奇怪的兩個字。」結果台下歌迷開始高喊「脫掉」，他說：「真的要脫嗎？我沒有脫過喔。」結果他先脫掉的是手套，歌迷虧他大喊「好爛喔！」之後他真的在台上脫掉僅剩無袖上衣，還跟歌迷說：「不好意思，我不是肌肉男，這是我的極限了。」

蕭秉治高雄開唱，直呼歌迷的支持就是他的最大幸福。（相信音樂提供）

Energy目前正忙著準備9月6、7日在高雄巨蛋舉辦的「ALL IN全面進擊」演唱會，特別抽空來當蕭秉治嘉賓，笑說：「先預習一下。」坤達還說：「來場勘。」蕭秉治也幫Energy寫了點擊破285萬的新歌《馬上去》，團員特別揪他一起熱跳這首歌的舞步，看到他緊張模樣，Energy開玩笑說：「我們來就是要讓你緊張。」

鼓鼓除了進行DJ秀，也和蕭秉治一起站上100公尺大型X型延伸舞台高唱《天機》，蕭秉治還演唱點擊破億次的《我還是愛著你》，唱完他對歌迷說：「你們就是我最大的幸福。」另外演唱《Thank You》時，現場撒下他還有愛犬「豬血糕」的Q版紙花，另外他也首唱寫給歌迷的《在有你的星球》，感謝出道16年來歌迷一路的支持，成為他的星光，他的女友昨也到場相挺。

