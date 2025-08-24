晴時多雲

娛樂 最新消息

BALLISTIK BOYZ告白《鬼滅》水柱 松井利樹爆被女鬼拉手轉運

BALLISTIK BOYZ的砂田將宏（左起）、奧田力也、加納嘉將、海沼流星、松井利樹、深堀未來、日高龍太來台，昨在西門紅樓前合影。（LDH愛夢悅提供）BALLISTIK BOYZ的砂田將宏（左起）、奧田力也、加納嘉將、海沼流星、松井利樹、深堀未來、日高龍太來台，昨在西門紅樓前合影。（LDH愛夢悅提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本人氣男團「BALLISTIK BOYZ」今天下午5點在台開唱，成員昨得知《鬼滅之刃》也在台灣辦活動，海沼流星趁機告白：「我非常喜歡水柱的聲音！」對動漫很是喜歡。

相隔半年再度來台，7名成員以中文自我介紹，並分享每次來都會想買50嵐手搖飲、鳳梨啤酒以及維力炸醬麵。原來是他們之前來台，吃了非常喜歡，還買了很多包泡麵回日本。日高龍太則坦言非常喜歡周杰倫的歌曲《說了再見》，昨受訪更當場演唱，令人期待他今天的表演。

適逢鬼月，松井利樹分享曾經在宿舍沙發躺著時，看到有一個小女生看著他，還拉著他的手，這樣的狀況持續了半年之久。不過在遇到靈異事件之後，運氣竟然變好了，他們不但辦了巡演、唱片銷量變好，讓利樹笑說：「再見到也可以喔！」

