娛樂 最新消息

朱延平感念李行視如己出 李烈難忘恩師疼愛

褚明仁（左起）、朱延平、李烈、周揚明昨於桃園電影節對談，感念已逝恩師。（桃園電影節提供）褚明仁（左起）、朱延平、李烈、周揚明昨於桃園電影節對談，感念已逝恩師。（桃園電影節提供）

〔記者許世穎／桃園報導〕第12屆桃園電影節的「李行與鄧麗君」專題，昨邀來朱延平、褚明仁、李烈、周揚明對談，4人感念已逝恩師。朱延平說他從小沒爸爸，李行也沒有兒子，直說李行把他當兒子一樣，每部電影都會來看，「他每部電影都說好看，就連我隨便拍的都說好看！」

昨放映的《小城故事》是李烈首次主演電影，她回憶當時還在唸書，導演李行看了她演的單元劇後，找上了她，「沒有他就沒有後來的我。」她也回憶李行常鼓勵她多創作，更說李行很會罵人，但很疼她，從未罵過她，「直到我有年紀之後，他還是很疼我。」

空戰經典《筧橋英烈傳》昨於桃影放映，主演梁修身親臨觀影。（桃園電影節提供）空戰經典《筧橋英烈傳》昨於桃影放映，主演梁修身親臨觀影。（桃園電影節提供）

桃園電影節昨也放映台灣經典空戰片《筧橋英烈傳》，片中飾演空軍英雄的梁修身帶著太太親赴現場和觀眾一同看片。此外還有熱血台片《進行曲》也到桃園電影節宣傳，相當熱鬧。

