娛樂 最新消息

《鬼滅之刃》聲優認證台粉熱情 花江夏樹、櫻井孝宏讚歡呼聲大到可殺鬼

花江夏樹（左）、櫻井孝宏昨天現身台北信義區，分享為《鬼滅之刃》配音趣事，並大讚台粉真的好熱情。（記者胡舜翔攝）花江夏樹（左）、櫻井孝宏昨天現身台北信義區，分享為《鬼滅之刃》配音趣事，並大讚台粉真的好熱情。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》全台票房突破5億，「竈門炭治郎」聲優花江夏樹、「水柱．冨岡義勇」聲優櫻井孝宏昨在台北出席聲優感謝場與粉絲互動，還在微風南山旁舉行紅毯見面會，吸引破千人擠爆信義區，粉絲齊聲大喊「歡迎來台灣」。兩人今天還要到高雄出席活動，造福南台灣的粉絲們。

花江夏樹、櫻井孝宏昨天現身紅毯，受到現場破千人的熱烈歡迎，足見其超高人氣。（記者胡舜翔攝）花江夏樹、櫻井孝宏昨天現身紅毯，受到現場破千人的熱烈歡迎，足見其超高人氣。（記者胡舜翔攝）

適逢鬼月，兩位鬼殺隊成員特別來台，他們分別以中文自我介紹，並重現經典台詞，掀起驚人歡呼聲。花江夏樹是第二次來到台灣，很開心受到大家熱烈的歡迎，感覺更加喜歡台灣了，更大讚台粉的歡呼聲大到可以去殺鬼了，櫻井孝宏也認證現場的熱情完全不輸給炎炎夏日。

粉絲舉牌應援花江夏樹。（記者胡舜翔攝）粉絲舉牌應援花江夏樹。（記者胡舜翔攝）

《鬼滅之刃》動畫6週年，花江夏樹有感而發：「炭治郎一開始非常弱，到了無限城篇終於可以跟義勇一起作戰了。」他強調因為炭治郎的對手一次比一次強，每次配音都會竭盡全力，所以他摸摸肚子笑說：「錄完炭治郎的部分，肚子都會餓！」櫻井孝宏則認為：「當炭治郎與反派猗窩座之間有一些糾葛時，義勇都在最近的距離看，所以在這段配音時我都很謹慎、小心處理。」對這個橋段印象深刻。

最後兩人鼓勵大家多刷幾次電影，每次都會有新的發現，花江夏樹坦言開心到想要給現場每一個人大大的擁抱，但天氣很熱先不要，一席話逗樂眾人。

