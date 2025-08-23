黃氏兄弟獻身公益 再為誤用鬼滅素材道歉

黃氏兄弟瑋瑋（左）、哲哲出席記者會，為日前誤用《鬼滅》素材一事感到抱歉。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕YouTuber「黃氏兄弟」哲哲、瑋瑋坐擁百萬訂閱，日前因影片涉及誤用人氣動漫《鬼滅之刃》盜版漫畫素材遭到炎上，昨黃氏兄弟擔任紅心字會公益大使，二度對此事道歉，強調除了會將影片盈利捐出，並會安排電影包場。

黃氏兄弟頻道日前上架與動漫《鬼滅之刃》相關影片，不過被發現有片段使用到盜版的漫畫素材，黃氏兄弟緊急道歉，昨露面也再次表達歉意，並透露是剪輯師當時沒意識到是盜版素材才出失誤，「他當下不知道，只是想做美化，這是我們團隊的疏失，未來會更加小心」。

請繼續往下閱讀...

而有部分網友質疑為何影片不下架，哲哲則表示該影片已經將錯誤片段做移除修改，影片的收益也做關閉，也會將原本影片有的盈利捐出，並安排電影包場。

黃氏兄弟與「紅心字會」的合作行之有年，長期以來累積幫助過近千位弱勢兒童，昨他們也擔任紅心字會公益大使，捐贈開學文具用品，號召粉絲響應幫助弱勢兒童。

