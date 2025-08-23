沈玉琳親解血癌病程 發病前才健檢

沈玉琳（右）確診血癌入院治療，最近狀況恢復良好，透過貼文分享發病過程。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕57歲沈玉琳上月底病倒住院，確診血癌，目前正住院治療中。昨他發文分享發病始末，沈玉琳提到在兩個月前他先是無精打采、情緒低落，接著是走個十步路就累到走不下去，原以為是自律神經失調，沒想到竟被確診白血病。

沈玉琳提到自己作息算養生，不菸不酒、早睡早起，也非B肝帶原者，這次生病也並非因「吃太多健康食品」導致。他還會固定健檢，生病的前三個月都還有驗血檢查、數值都正常。

直到7月28日，沈玉琳在老婆芽芽堅持下就醫，才被發現血紅素僅2.6（正常應為13至18），幾乎無法進行氧氣交換，進一步檢驗確認為白血病。沈玉琳提到，白血病的徵兆容易讓人誤會成其他疾病，「除非你沒事就去抽骨髓做切片，但就算這樣，沒驗到就沒有，只要一驗到，那就已經發病了。」

沈玉琳目前在台大醫院接受治療，目前各項功能都正常，食慾比住院前好，還胖了3公斤。「進展非常順利，很快就能跟大家見面。」

