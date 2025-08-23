晴時多雲

娛樂 最新消息

告五人錄《癒合》吵架藏烏龍 周湯豪東京拍完MV秒變大胃王

告五人推出新專輯，犬青（左）透露新歌《癒合》是歌唱生涯的大挑戰。（相信音樂提供）告五人推出新專輯，犬青（左）透露新歌《癒合》是歌唱生涯的大挑戰。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕告五人前陣子錄製新歌時發生爭吵，犬青錄完音後疑惑追問：「為什麼自己唱完了，哲謙卻還沒錄鼓？」一句話慘被另外兩名成員狂虧「撻伐」，原來這首歌在編曲會議時，3人就達成共識不加入鼓聲，沒想到犬青卻完全忘記，至今仍被團員揶揄。周湯豪即將發行首張搖滾專輯，更宣布要在北中南舉辦小型巡演。

告五人錄《癒合》吵架藏烏龍 周湯豪東京拍完MV秒變大胃王周湯豪（右二）要發行搖滾專輯，到日本拍攝新歌MV。
（環球音樂提供）

犬青錄製新專輯中的獨唱曲《癒合》，坦言是她歌唱生涯中最具挑戰性的作品，也是成團8年以來，錄製最久的一首歌，她分享：「雲安跟我說，他寫了一首聽了會覺得很痛的歌，我一聽真的覺得很痛。」她更特意設計多重聲部，營造如耳語般的效果，「不是對受傷的人說話，而是對受傷的自己傾訴。」

雲安則補充《癒合》創作歷時3個多月，經過反覆修改才定稿，「癒合不是『真的好了』，而是明知道傷口還在，卻必須往前走。」

告五人也想藉由《癒合》這首歌表達，面對外界的各種「聲音」時，他們同樣需要擁有自己癒合的時刻。犬青曾看到有人酸她「顏值忽高忽低」，讓她無奈說：「好看就好看、醜就醜，直接說就是了，什麼是忽高忽低！」男友雲安聽了則急忙召集粉絲安慰，直呼「犬青超漂亮！」

此外，周湯豪日前到東京拍攝新歌《我的i》MV，敬業的他在工作時謝絕所有食物，收工立刻報復性進食，狂嗑餃子、拉麵、速食還有甜點，他笑言成了大胃王，「我告訴自己，工作結束的那一刻，我要把便利商店裡的零食都吃一口！」他圓夢發行搖滾專輯，更宣布會展開北中南Live House演出計畫，場次包括9月19日台北站、9月28日高雄站及10月11日的台中站。

