魏蔓冷戰老公黃騰浩 理念不同保持距離

黃騰浩（右）和魏蔓在《轉角那間心藥局》飾演夫妻。（大愛電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕黃騰浩和魏蔓出席大愛劇《轉角那間心藥局》開鏡儀式，兩人劇中是夫妻，因理念不同，甜蜜感相對較少。魏蔓給自己設下的功課是「保持距離」，笑說：「我會用戲裡冷戰的方式與黃騰浩保持距離，不刻意培養默契，反而能讓戲裡的默契更自然。」

魏蔓飾演藥師「蘇蘇」，認為角色與自己性格相似，「認為對的事會希望讓身邊的人理解，也無法被強迫去做不認同的事」，就連劇中「蘇蘇」重視生命健康的特質，也與她本人如出一轍。接拍此戲最大的挑戰是「蘇蘇」才華洋溢，為符合角色需求，她得從零開始學吉他，久未碰觸的鋼琴也要重新練習。

黃騰浩首次接演大愛劇，角色「黃森春」年齡跨度從48歲演到64歲。他看完劇本後說：「希望喚起台灣人曾有的溫情與滿滿人情味。」黃森春一家歷經各種喜怒哀樂，充滿「生活感」對黃騰浩來說是最大的挑戰，「希望表演盡可能貼近角色原型，忠實呈現。真實人物的故事，不能過度放飛自我」。

