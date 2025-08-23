晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

魏蔓冷戰老公黃騰浩 理念不同保持距離

黃騰浩（右）和魏蔓在《轉角那間心藥局》飾演夫妻。（大愛電視提供）黃騰浩（右）和魏蔓在《轉角那間心藥局》飾演夫妻。（大愛電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕黃騰浩和魏蔓出席大愛劇《轉角那間心藥局》開鏡儀式，兩人劇中是夫妻，因理念不同，甜蜜感相對較少。魏蔓給自己設下的功課是「保持距離」，笑說：「我會用戲裡冷戰的方式與黃騰浩保持距離，不刻意培養默契，反而能讓戲裡的默契更自然。」

魏蔓飾演藥師「蘇蘇」，認為角色與自己性格相似，「認為對的事會希望讓身邊的人理解，也無法被強迫去做不認同的事」，就連劇中「蘇蘇」重視生命健康的特質，也與她本人如出一轍。接拍此戲最大的挑戰是「蘇蘇」才華洋溢，為符合角色需求，她得從零開始學吉他，久未碰觸的鋼琴也要重新練習。

黃騰浩首次接演大愛劇，角色「黃森春」年齡跨度從48歲演到64歲。他看完劇本後說：「希望喚起台灣人曾有的溫情與滿滿人情味。」黃森春一家歷經各種喜怒哀樂，充滿「生活感」對黃騰浩來說是最大的挑戰，「希望表演盡可能貼近角色原型，忠實呈現。真實人物的故事，不能過度放飛自我」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中