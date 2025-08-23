曾馨瑩代言醫美捐千萬酬勞做公益 曝郭台銘不染髮原因
曾馨瑩擔任品牌形象大使，將千萬酬勞全數捐出做公益。（記者胡舜翔攝）
〔記者林欣穎／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩熱心公益，昨她出席醫美品牌記者會，這是她首次與醫美合作擔任形象大使，並將8位數酬勞全數捐做公益；凍齡有術的她也分享日常保養祕訣。
曾馨瑩一直以來都很注重清潔保濕，也會細心挑選保養品，她還說要有好的飲食習慣與生活作息，各方面都要做維持才能有好狀態。而最近網路瘋傳「蔡依林9點半睡覺」貼文，曾馨瑩則說她都會等孩子們去睡覺她才會睡，通常都已經快到凌晨1點，她也很希望能和蔡依林一樣這麼早睡。
曾馨瑩昨添新身分，原本要接下醫美形象大使前她還一度猶豫，但在發現產品可以為特殊疾病、燒燙傷患者提供有效幫助，曾馨瑩才點頭接下任務，並將千萬酬勞捐出，幫助燒燙傷與特殊皮膚需求的病患。而前陣子郭台銘被拍到滿頭白髮打高爾夫，曾馨瑩則說郭台銘沒染髮是為了健康，也說如果老公有醫美的興趣會推薦給他。
