曾馨瑩代言醫美捐千萬酬勞做公益 曝郭台銘不染髮原因

曾馨瑩擔任品牌形象大使，將千萬酬勞全數捐出做公益。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩熱心公益，昨她出席醫美品牌記者會，這是她首次與醫美合作擔任形象大使，並將8位數酬勞全數捐做公益；凍齡有術的她也分享日常保養祕訣。

曾馨瑩一直以來都很注重清潔保濕，也會細心挑選保養品，她還說要有好的飲食習慣與生活作息，各方面都要做維持才能有好狀態。而最近網路瘋傳「蔡依林9點半睡覺」貼文，曾馨瑩則說她都會等孩子們去睡覺她才會睡，通常都已經快到凌晨1點，她也很希望能和蔡依林一樣這麼早睡。

請繼續往下閱讀...

曾馨瑩昨添新身分，原本要接下醫美形象大使前她還一度猶豫，但在發現產品可以為特殊疾病、燒燙傷患者提供有效幫助，曾馨瑩才點頭接下任務，並將千萬酬勞捐出，幫助燒燙傷與特殊皮膚需求的病患。而前陣子郭台銘被拍到滿頭白髮打高爾夫，曾馨瑩則說郭台銘沒染髮是為了健康，也說如果老公有醫美的興趣會推薦給他。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法