陳妤遭AI男神操控大膽DIY 羞認在出戲邊緣進進出出

陳妤在《零日攻擊》遭AI虛擬男神操控而散播假訊息，罕見交出大尺度影片。（牽猴子提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕講述台海戰爭的台劇《零日攻擊》今晚播出第4集《Mind Fuck》，劇情描繪網紅淪為資訊戰的打手。陳妤在劇中飾演遭AI虛擬男神操控，並散播假訊息的網紅，以蕾絲內衣、水手服、穿短裙騎木馬等多種性感裝扮上陣，除了大膽演出情慾DIY戲，還和孫沁岳、許時豪都有床戲。

陳妤（左）與孫沁岳在《零日攻擊》有浪漫床戲。（牽猴子提供）

這也是陳妤罕見大尺度演出，但她完全沒有抗拒，笑說：「定裝時很興奮，而且在拍劇情裡需要的即興『短影音』，我有時候會害羞到在出戲邊緣進進出出，幸好那些只是堆疊畫面。」

孫沁岳的角色是AI男神，他認為最困難的挑戰是拿捏「不是人，但又看起來是人」的界線。事前參考了不少電影裡的AI角色，並閱讀關於機器學習與認知模擬的資料。

與陳妤的親密戲，孫沁岳說這段戲其實不是強調畫面的床戲，而是在脆弱瞬間對彼此依靠的情緒，因此開拍前，兩人花很多時間溝通彼此對角色的理解。陳妤則說她和孫沁岳的舞蹈戲，壓力比床戲還大。

