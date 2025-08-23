（桃影開幕）李㼈當監製搞《突破》 害言承旭跟經紀人翻臉

李㼈（右）和女兒李紫嫣一同出席桃園電影節記者會，父女合體比愛心。（桃園電影節提供）

〔記者許世穎／桃園報導〕2025桃園電影節昨盛大開幕，李㼈監製並和女兒李紫嫣一同演出的《突破：三千米的泳氣》為開幕片，李㼈感謝包括太保、言承旭等好友及兄弟願意力挺客串，當場爆料：「太保哥是一句話就飛過來，言承旭還跟經紀人翻臉，因為真的沒時間，結果經紀人氣到罵三字經！」

言承旭情義相挺，特地回台演出《突破：三千米的泳氣》，讓李㼈相當感動。（桃園電影節提供）

★李紫嫣爆被爸爸大聲指導 李㼈讚資質好

該片描述7位視障泳者橫渡日月潭的動人生命故事，李紫嫣透露溺水戲比較危險，「畢竟演視障朋友在水裡很危險，很常聽不到現場的聲音。」她更說有一場溺水戲起來立刻拍哭戲，結果拍完出不了戲，當場被爸爸李㼈大聲指導，李㼈趕緊解釋：「因為要保護演員情緒，要懂得好好控制！」

請繼續往下閱讀...

李㼈（左三起）和女兒李紫嫣、范逸臣、太保、大馬女星劉倩妏等人昨一同為了開幕片《突破：三千米的泳氣》出席桃園電影節記者會。（桃園電影節提供）

李㼈也提到，雖然女兒過去有舞台劇經驗，但對戲劇環境不那麼了解，「她可能會想說怎麼那麼大聲，但結束後我會去安撫，因為她一定會感受到壓力，可是她表演的東西是完全沒問題的，資質滿好！」被問到女兒資質這麼好遺傳誰？李㼈當場笑言：「不好說啦！」

小薰昨亮麗現身桃影開幕記者會，大方展現瘦身有成的體態。（桃園電影節提供）

★小薰和鄭人碩不「婚 」頭 笑喊讓出鄭太太名號

本屆電影節大使「小薰」黃瀞怡昨也亮麗現身，被問到昔日「黑澀會美眉」團員「大牙」周宜霈離婚一事，先是驚訝表示不知情，接著感嘆：「所以幹嘛要結婚呢！」隨後趕緊表示是在說自己，因為與男友鄭人碩還沒打算結婚。聽聞很多女粉絲想當「鄭太太」，更當場開玩笑大喊：「我要把鄭太太的名號讓出去！」第12屆桃影昨起至9月4日舉行。

