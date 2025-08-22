晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

安妮辣秀身材沒防護 成語蕎遊韓頻被搭訕

安妮身穿白色禮服，展現好身材。（伊林娛樂提供）安妮身穿白色禮服，展現好身材。（伊林娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕林嘉綺、安妮、王品澔、劉樸、金雲、蔡衣宸、成語蕎等人昨出席伊林娛樂舉辦的「第14屆璀璨之星」總決賽。安妮身穿火辣米色洋裝現身，笑稱「這是我的睡衣」，為呈現服裝的美感，她既沒穿貼身衣褲也沒貼胸貼防護，當場撒嬌說：「為什麼男生不用貼、女生就要貼？這是我的身體啊！我下半身也沒穿。」

成語蕎剛從韓國回來，一身黑色洋裝展露性感。（伊林娛樂提供）成語蕎剛從韓國回來，一身黑色洋裝展露性感。（伊林娛樂提供）

王品澔擔任璀璨之星形象大使，被問及好友粿粿與范姜彥豐婚變傳聞，他坦言4月在美國旅遊時，完全未察覺他們有異狀，彼此相處都很自然，「大家都在享受旅行，我沒有特別注意」。回台後，他和《全明星運動會》好友群仍有聚會，但那之後就沒再見過粿粿，因為他投入戲劇宣傳及拍攝工作，「有段時間沒見面了，不確定她狀況如何，我平常不是會主動關心的人，他們如果說了，我才會知道」。

成語蕎剛從韓國返台，透露旅遊期間每天都被熱情搭訕，一天有近10個韓國人向她示好，5天下來約有50人搭訕，且男女都有。讓她直喊：「原來我這種高冷路線在韓國是受歡迎的，餐廳、飯店、路上逛街都有，韓國男生很主動，我在那邊自信大開，每天都很開心，我覺得我在發光。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中