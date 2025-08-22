安妮辣秀身材沒防護 成語蕎遊韓頻被搭訕

安妮身穿白色禮服，展現好身材。（伊林娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕林嘉綺、安妮、王品澔、劉樸、金雲、蔡衣宸、成語蕎等人昨出席伊林娛樂舉辦的「第14屆璀璨之星」總決賽。安妮身穿火辣米色洋裝現身，笑稱「這是我的睡衣」，為呈現服裝的美感，她既沒穿貼身衣褲也沒貼胸貼防護，當場撒嬌說：「為什麼男生不用貼、女生就要貼？這是我的身體啊！我下半身也沒穿。」

成語蕎剛從韓國回來，一身黑色洋裝展露性感。（伊林娛樂提供）

王品澔擔任璀璨之星形象大使，被問及好友粿粿與范姜彥豐婚變傳聞，他坦言4月在美國旅遊時，完全未察覺他們有異狀，彼此相處都很自然，「大家都在享受旅行，我沒有特別注意」。回台後，他和《全明星運動會》好友群仍有聚會，但那之後就沒再見過粿粿，因為他投入戲劇宣傳及拍攝工作，「有段時間沒見面了，不確定她狀況如何，我平常不是會主動關心的人，他們如果說了，我才會知道」。

請繼續往下閱讀...

成語蕎剛從韓國返台，透露旅遊期間每天都被熱情搭訕，一天有近10個韓國人向她示好，5天下來約有50人搭訕，且男女都有。讓她直喊：「原來我這種高冷路線在韓國是受歡迎的，餐廳、飯店、路上逛街都有，韓國男生很主動，我在那邊自信大開，每天都很開心，我覺得我在發光。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法