娛樂 最新消息

吳怡霈投資10年市值破千萬 自豪老爸有基隆巴菲特稱號

吳怡霈（左）、林哲修將聯手主持廣播金鐘60，被看好帶來全新風貌。（三立提供）吳怡霈（左）、林哲修將聯手主持廣播金鐘60，被看好帶來全新風貌。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕吳怡霈今年5月宣布與合作10年的經紀人江鈺謹解約，並爆料對方侵吞400多萬元。昨她與ICRT資深DJ林哲修共同出席廣播金鐘60主持人發布會，再次談及此事時，心情仍顯沉重。

吳怡霈坦言近兩個月來完全無法找到前經紀人，目前案件尚未進入法律程序，因蒐證相當困難，「有些合約都不知道是真的假的，我真的很想把她找出來問清楚。」

談到如何面對背叛，吳怡霈感謝家人的支持。她笑說父親有「基隆巴菲特」之稱，投資眼光精準，也給予她鼓勵：「人生不要一直回頭看，未來繼續認真賺錢，當作妳上輩子欠了她。」她也分享自己在35歲後開始理財，至今已有10年投資經驗，持股市值累積超過千萬元。

林哲修則是廣播圈熟面孔，主持經驗逾20年，曾獲廣播金鐘流行音樂節目主持人獎，此次與橫跨廣播、戲劇、舞台劇的吳怡霈聯手，組成「中英雙聲道」，兼具中日語言能力的主持陣容，將為廣播金鐘60注入國際化新氣象。

