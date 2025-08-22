晴時多雲

鄭人碩催票《角頭》送福利 伊正虧舌值擔當變香腸嘴

鄭人碩（右）昨放送粉絲福利，應要求親粉絲臉頰。（記者胡舜翔攝）鄭人碩（右）昨放送粉絲福利，應要求親粉絲臉頰。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕賣座台片續作《角頭－鬥陣欸》昨在影城舉辦一日店長活動，孫鵬、伊正、鄭人碩、黃尚禾、唐振剛、黃冠智等人一同出席，鄭人碩不停放送抱抱、親臉頰等粉絲福利，被伊正虧是「舌」值擔當：「他到晚上可能會變成厚厚的一片香腸嘴！」黃尚禾更笑喊「會發紫！」

唐振剛（左起）、潘俊佳、黃尚禾、伊正、孫鵬、喜翔、鄭人碩、黃冠智、王自強、監製張威縯一起出席《角頭－鬥陣欸》影城活動。（記者胡舜翔攝）唐振剛（左起）、潘俊佳、黃尚禾、伊正、孫鵬、喜翔、鄭人碩、黃冠智、王自強、監製張威縯一起出席《角頭－鬥陣欸》影城活動。（記者胡舜翔攝）

電影昨天剛上映就開紅盤，在台中的影城還開出《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》1.5倍票房佳績。提到票房，孫鵬表示興奮又緊張，但直言沒有票房壓力，「大家這麼支持，就算有也是好的壓力！」鄭人碩感謝粉絲，直說就算在外面碰到「儘管跟我要福利！」

孫鵬笑說當初看第一集《角頭》的粉絲都已經當阿公了，「孫子都出來了！」由於孫安佐日前傳出帶著新歡在街頭甜曬恩愛，被問到是否有機會當阿公了？孫鵬迴避表示「我們今天不聊他好不好！」

另外，日前有報導指出狄鶯將送孫安佐出國留學，孫鵬則表示「在拍的時候就再三叮嚀了，現在都不准出國，全部都留在台灣看電影、看《角頭》！」再度否認兒子將出國。《角頭－鬥陣欸》全台上映中。

