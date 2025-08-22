《人物專訪》洪培翔闖巴格達前線 記者魂沸騰

洪培翔推出新節目《真相對話錄》，繼續用新聞專業記錄時代脈動。（記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／專訪〕資深媒體人洪培翔今年4月離開其18年的節目《台灣啟示錄》，轉戰年代壹新聞接任新聞部總監，3個月後再推新節目《真相對話錄》，繼續用新聞人的敏銳與熱情，記錄台灣人的悲歡。談到新聞路上最深刻的一役，他毫不猶豫地提起2003年，化身戰地記者勇闖伊拉克首都巴格達，直擊第二次波斯灣戰爭的那場採訪。

洪培翔2003年前往伊拉克巴格達，親自經歷第二次波斯灣戰爭，至今仍令他難忘。（洪培翔提供）

當時專跑社會線的他，一聽到有機會前往伊拉克就毫不猶豫答應，「身為新聞人，發生國際大事時就會熱血沸騰。」後來他和攝影記者先飛往約旦等待邊界開放，簽證過程中甚至要簽下生死切結書，因為一旦出事，全得自行承擔。

待一切準備好後，他們幸運地找到了一名勇敢的司機兼翻譯，對方身分是巴格達大學教授。洪培翔不禁感慨：「戰爭發生後，無論你是誰，為了生存什麼都能做。」

進入巴格達的那刻，滿目瘡痍的景象令洪培翔震撼，他描述：「炸毀的道路、需要軍隊保護的警局、隨處響起的槍聲與爆炸聲，清晨還會被槍戰聲驚醒。」不過身為記者，他沒有退縮，而是在第一時間就衝出去拍攝、連線，直到結束採訪、返回約旦邊境時，洪培翔才意識到恐懼，「如果被打死了，也只是名單上的一個數字，沒有人能救我們。」但若再有一次選擇，他依然願意再踏上戰地，「新聞的魅力，就是能讓你奮不顧身。」

