胡宇威淚揭家道中落往事 心疼老爸苦都自己扛

胡宇威出席公益活動時，想起小時候家中經濟也曾碰到困難，心有戚戚焉。

（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕胡宇威昨出席家扶基金會公益記者會，呼籲大眾幫助孩子看見改變的未來。他在活動播放影片時，聽見一名帶著一對兄妹長大的外祖母說「我可以吃下所有苦，不希望小孩子負擔這些苦」，讓他瞬間落淚，因他小時候家中面臨經濟壓力，爸爸曾講過相似的話，讓他感觸極深。

胡宇威在記者會上一度落淚。（記者潘少棠攝）

他受訪時哽咽提到當年爸爸的餐廳收掉，加上房貸和2個小孩教育費，家中經濟壓力極大，有天看到爸爸默默流淚，轉頭問媽媽原因，媽媽才轉述爸爸的話說：「他希望所有的苦都是他吃，不希望你們來扛。」

請繼續往下閱讀...

因此上了大學後，他積極打工，曾當過武術教練和銀行的電話催款人員。胡宇威透露，相較部分銀行同事催討口吻激烈，自己顯得冷靜平穩，因此有客戶指名要他負責，還有人特地到公司感謝他陪伴一起度過欠債難關。

