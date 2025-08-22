晴時多雲

陳美鳳獻愛獨居長輩 林福地、林松義力挺

陳美鳳（後）親自到公益餐會陪伴弱勢長者，盼他們不再孤單。（台灣優質生命協會提供）陳美鳳（後）親自到公益餐會陪伴弱勢長者，盼他們不再孤單。（台灣優質生命協會提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣優質生命協會日前舉辦「愛在一起弱勢長者送暖餐會暨物資採購」公益活動，邀請30多位來自雙北的獨居與弱勢長輩參加。理事長陳美鳳親自到場陪伴，逐桌問候長者近況、叮嚀天氣熱要多喝水，她說：「我們送的不只是物資，更要讓長輩知道自己很重要、不孤單。」一句句暖心話語，讓長輩們感動緊握她的手致謝。

好友們難得在公益活動碰面，導演林福地（左）幫「瘦皮猴歌王」林松義慶生。（台灣優質生命協會提供）好友們難得在公益活動碰面，導演林福地（左）幫「瘦皮猴歌王」林松義慶生。（台灣優質生命協會提供）

活動更迎來多位藝人好友共襄盛舉。84歲的「瘦皮猴歌王」林松義雖歷經髖關節手術、肺積水與帕金森氏症，仍堅持到場，在生日致詞中感性提到摯友林沖辭世，勉勵大家：「活到這階段，不求大富大貴，但一定要快樂、健康、有希望。」

有「導演教父」之稱的林福地則分享，去年跌倒一度病危，如今康復後更珍惜與長輩相聚時光，他動情表示：「我們都在演最後一場戲，要精彩。」不少長輩更因熟悉其作品而熱情合影。

