娛樂 最新消息

賈靜雯比基尼辣照流出 修杰楷讚大小剛好

賈靜雯比基尼辣照流出 修杰楷讚大小剛好賈靜雯出席皮蛇疫苗活動被問「辣照」外流，自嘲「尺寸可看性」不足。
（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺、李紹綾／台北報導〕賈靜雯、修杰楷近日帶著女兒們到夏威夷度假，返台後，夫妻倆昨出席不同場合的活動，皆被問到大女兒梧桐妹為賈靜雯掌鏡的比基尼照，賈靜雯先自嘲：「我（胸部）這麼小，有什麼好看的？」修杰楷則展現「求生欲」，表示自己不會特別注意大小，「她一直以來就是這樣，完全不會嫌小。」打趣說看到老婆穿比基尼不會害羞，「該看的都看過了」。

梧桐妹掌鏡的賈靜雯比基尼照。（翻攝自IG）梧桐妹掌鏡的賈靜雯比基尼照。（翻攝自IG）

女兒梧桐妹親掌鏡 談10年婚認戀愛激情不再

其實修杰楷一開始在狀況外，以為大家所討論的比基尼照片是梧桐妹的照片，因此先說「青春的肉體穿比基尼很正常」，後來才知道原來是梧桐妹拍賈靜雯的照片。

當他得知梧桐妹有自己的攝影專屬帳號，驚訝喊：「真的耶！自介還寫可以找她拍照，我等一下私訊她，發通告給她來幫我拍照。」

賈修結婚逾10年，修杰楷之前曾說「現在看到賈靜雯還是會害羞」，賈靜雯昨聽聞此言，卻翻了個白眼，直白打槍說：「我沒感覺，他應該是害怕我吧！」認為兩人在一起10多年，都是過家庭日常生活，已回不去戀愛時的激情。

修杰楷看到老婆在工作中的亮麗模樣，都會忍不住誇讚她漂亮。（記者胡舜翔攝）修杰楷看到老婆在工作中的亮麗模樣，都會忍不住誇讚她漂亮。（記者胡舜翔攝）

修杰楷卻解釋兩人因為平時在家都素顏相對，因此看到老婆在工作中的亮麗模樣，都會忍不住誇讚她漂亮、狀態好，給予滿滿的情緒價值。

此外，賈靜雯因出席皮蛇疫苗活動，提到奶奶和媽媽接連為皮蛇所苦，尤其是親眼目睹媽媽3年前長皮蛇坐立難安的模樣，深知箇中痛楚，因此她和媽媽、弟弟衛斯理都已施打皮蛇疫苗。唯獨修杰楷很鐵齒，自認天天都有運動，就婉拒好意。賈靜雯打趣說：「他臉上寫著我超健康，是耳根子超硬的男人！」

點圖放大body

