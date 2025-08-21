盧廣仲新輯差臨門一腳 82原則備戰演唱會

盧廣仲自豪有時間觀念，從小就很守時。（記者陳奕全攝）

〔記者張釔泠、實習記者譚曉曼／台北報導〕「三金大滿貫」的盧廣仲昨天現身手錶品牌開幕活動，他透露自己從小就是個守時的人，與人相約不是早到就是準時到，萬一對方遲到會生氣嗎？他開玩笑說：「以後就不來往。」但其實他不會強求，會先去做自己的事情，可以看書或是寫寫歌。

被問到有沒有買過情侶對錶？他說送過媽媽同款的錶，且因為他會陪媽媽去逛街，母子也常買一樣的衣服，媽媽保養得很好，有一次他分享了和媽媽的合照，朋友還嚇了一跳，以為他要「官宣」戀情。

提到新專輯的進度，盧廣仲表示：「差臨門一腳，可能97.9%。」全新演唱會「HeartBreakFast 傷心早餐店」將於9月26日起在台北國際會議中心連開3場，目前準備了2到3成，他說開演唱會有個「82原則」，就是自己先準備8成，最重要的事情會在最後20%時間完成，不擔心手忙腳亂？他則說，「我滿有時間觀念的，反正人生就是分配。」

