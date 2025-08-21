Mingo嗨接手遊代言 爆南珉貞自責反省

Mingo接下首個代言，心疼好友南珉貞挨罵。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕台鋼韓籍拉拉隊女神「Mingo」朴旻曙昨出席遊戲代言記者會，興奮直呼這是她接下的首個代言，既開心又緊張。而與她有好交情的韓籍富邦啦啦隊女孩南珉貞上周六與李珠珢在大巨蛋應援時，誤把大旗當作魔法掃帚騎引起抨擊，Mingo則透露有與南珉貞談心，對方相當自責還講到哽咽。

南珉貞（右起）與李珠珢在大巨蛋應援挨罵，左為李雅英。（資料照）

南珉貞上周因誤騎富邦旗幟挨轟，Mingo透露前天與對方聊到凌晨兩點，兩人平常分別在台灣打拚，久違見面都會互相關心近況，Mingo也坦言南珉貞因為這件事很自責傷心，有深刻的反省，讓Mingo很心疼，但也說南珉貞在講完後心情平復不少。

Mingo也說經過這個事件，明白到台灣還有很多她們不了解的文化差異，自己會更加謹慎，持續積極了解台灣文化。有趣的是，Mingo日前與安芝儇隨台鋼到台東應援，社群出現很多讚美安芝儇美貌的貼文，Mingo昨也不忘喊話粉絲：「我也有去台東耶， Mingo也很可愛，（粉絲）不要忘記我」。

