宋芸樺前誇林柏宏好老公 後嗆不宜當男友

林柏宏（左）、宋芸樺出席《96分鐘》試片映後，暢聊拍片花絮。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕林柏宏、宋芸樺主演台片《96分鐘》昨媒體試片，兩人首次合作演夫妻，宋芸樺大讚「選老公就要選這種的」，誇林柏宏有責任感，隨後卻打槍：「但當男友要再想想，因為個性蠻無聊的。」

李李仁看了兩遍《96分鐘》，笑稱老婆已預定包場。（記者胡舜翔攝）

粉絲先前挖出林柏宏、宋芸樺首度同台影片，盼兩人合作拍戲，這次如願同框，讓宋芸樺開心表示「許願成功」；過去宋芸樺和柯震東、王大陸合作，被誇有「旺夫運」，她聽了笑說「柏宏已經很旺了，我也希望有人來旺妻。」

《96分鐘》為台灣首部「高鐵爆炸」題材的電影，宋芸樺、林柏宏分飾刑警、前拆彈專家；宋芸樺承認拍戲時是戀愛腦，會將感性的一面放入戲中，因戲裡危急狀況不少，讓她喊說拍完有重生的感覺，正好殺青後，真的就去美國進修。

林柏宏在片中3分鐘扎實武打戲，3個月前勤練揮拳轉身等基本動作，喊卡後，手腳痠到狂抖；不過比起辛苦，林柏宏說拍完覺得蠻感動的，「大銀幕上看覺得打得很痛，希望觀眾也感受到刺激的感覺。」

平時有健身習慣的林柏宏透露拍片期間食量變大，拍戲能一次吃兩個便當，還分享和「億萬票房」擔當的宋芸樺拍戲毫無壓力，兩人都有話直說，合作非常開心。

李李仁在片中飾演警察局長，追查3年前未解的炸彈案真相，他透露一共看了兩遍電影，老婆陶晶瑩也很喜歡，已預定要包場；至於有何遺憾？李李仁說「這次沒機會武打，但也好，交給柏宏就好。」《96分鐘》9月5日在台上映。

