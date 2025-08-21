林映唯拍婚紗 揪未婚夫復刻羅馬假期

林映唯（右）和未婚夫復刻《羅馬假期》主角騎Vespa在城市遊玩的經典畫面。（自由試娛樂提供）

〔記者許世穎／台北報導〕林映唯年初被交往3年多的富二代男友Richard密謀求婚成功，升格「準新娘」，因兩人都熱愛電影《羅馬假期》，決定奔往充滿浪漫氣息的羅馬拍攝婚紗，昨更特別選擇於該片世界首映日在社群分享喜訊。

《羅馬假期》1953年8月20日於第14屆威尼斯影展擔任開幕片世界首映，不同於電影結局，奧黛麗赫本飾演的俏皮公主與葛雷哥萊畢克飾演的記者僅是短暫邂逅，林映唯發文道：「2025的今天，我們也展開了一場假期，而這場假期，會在煙火人間裡慢慢延長，直到成為一輩子的風景。」

這趟旅程由林映唯一手包辦，早晨陽光灑落在羅馬的金色石板路上，空氣裡混合著咖啡香與微涼的風，她拉著白色裙襬，跟男友走過《羅馬假期》一幕幕經典畫面，包括羅馬競技場、特雷維噴泉，騎著Vespa到處晃，彷彿置身電影場景般甜蜜。

